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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Легия
Славия - Легия: обзор матча 19 августа 2021
Славия
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Легия
33'
А. Бах
45+3'
Л. Масопуст
20'
М. Эмрели
37'
Й. Юранович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Славия - Легия
Замена
С. Тецл
️️️️
Н. Станчу
82'
Замена
Д. Самек
️️️️
Л. Масопуст
67'
Замена
О. Лингр
️️️️
И. Шранц
61'
Замена
У. Экпай
️️️️
А. Сима
61'
Желтая карточка
И. Траоре
53'
46'
Замена
М. Росолек
️️️️
К. Скибицки
46'
Замена
Жозуэ
️️️️
Р. Лопеш
46'
Замена
М. Холовня
️️️️
Л. Роуз
Замена
Я. Кухта
️️️️
Я. Громада
46'
ГОЛ! 2:2!
Л. Масопуст
Пас отдал
И. Траоре
45'
+3
37'
ГОЛ! 1:2!
Й. Юранович
Пас отдал
М. Навроцки
36'
Желтая карточка
Л. Роуз
ГОЛ! 1:1!
А. Бах
Пас отдал
Л. Масопуст
33'
Желтая карточка
О. Дорли
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Эмрели
Пас отдал
М. Навроцки
12'
Желтая карточка
Лукиньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
14
Майк Навроцки
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
24
Матеуш Ветеска
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
28
Андре Мартинш
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
82
Лукиньяс
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
45
Убонг Экпай
ЦФ
Легия
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
10
Жозуэ
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
1
Цезарий Мишта
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Колар
3
Голеш
4
Зима
18
Бах
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
12
Траоре
8
Масопуст
19
Сима
26
Шранц
3-5
1
Боруц
18
Юранович
31
Роуз
37
Младенович
24
Ветеска
82
Лукиньяс
21
Лопеш
28
Мартинш
22
Скибицки
26
Шранц
32
Лингр
32
Лингр
26
Шранц
14
Громада
7
Кухта
7
Кухта
14
Громада
10
Станчу
11
Тецл
11
Тецл
10
Станчу
8
Масопуст
10
Самек
10
Самек
8
Масопуст
19
Сима
45
Экпай
45
Экпай
19
Сима
21
Лопеш
10
Жозуэ
10
Жозуэ
21
Лопеш
22
Скибицки
7
Росолек
7
Росолек
22
Скибицки
31
Роуз
3
Холовня
3
Холовня
31
Роуз
Остались в запасе
Славия
Легия
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
1
Цезарий Мишта
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
Остались в запасе
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
1
Цезарий Мишта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Славия - Легия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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