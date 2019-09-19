Антонио Яколиш - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Яколиш
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Яколиш
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -46'
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|20.02.2020
|71' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Базель (Базель)
|12.12.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|24.10.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2019
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|65'
|19.09.2019
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:4
|Дюделанж (Дюделанж)