Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антонио Яколиш - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1992 (34), Вараждин
#70 | Защитник
175 см
Хорватия | Австралия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Туран
18
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Туран
0 : 1
27.10.2024
Кайсар
1' - 80'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Туран
0 : 2
23.10.2024
Тобол
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 1
19.10.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
3 : 0
04.10.2024
Туран
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
2 : 0
27.09.2024
Туран
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
1 : 0
22.09.2024
Кызыл-Жар
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Туран
2 : 1
14.09.2024
Шахтер Караганда
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
0 : 0
01.09.2024
Туран
1' - 90'
58'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай
6 : 0
17.08.2024
Туран
1' - 69'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
2 : 1
04.08.2024
Туран
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Туран
2 : 1
01.07.2024
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
2 : 2
23.06.2024
Елимай
1' - 90'
43'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2024
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
0 : 1
02.06.2024
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
2 : 3
11.05.2024
Жетысу
1' - 79'
24'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
04.05.2024
Туран
1' - 90'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 2
27.04.2024
Астана
1' - 85'
42'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
1 : 0
20.04.2024
Туран
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Туран
0 : 1
07.04.2024
Ордабасы
60' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер Караганда
0 : 2
30.03.2024
Туран
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Туран
0 : 0
07.03.2024
Кайрат
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
02.03.2024
Туран
1' - 90'
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
1
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+