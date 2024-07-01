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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Атырау
Туран - Атырау: обзор матча 01 июля 2024
Туран
01.07.2024, понедельник, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Атырау
14'
Н. Чучкич
90+6'
Л. Вака
90+11'
А. Нойок (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Атырау
90'
+11
Желтая карточка
А. Адамбаев
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Нойок
ГОЛ! 2:0!
Л. Вака
90'
+6
Замена
С. Шамши
️️️️
А. Яколиш
90'
+4
Желтая карточка
А. Сулей
86'
Желтая карточка
Т. Закиров
82'
79'
Замена
А. Адиль
️️️️
Ж. Каямба
Желтая карточка
А. Архипов
70'
Желтая карточка
А. Соколенко
68'
67'
Замена
Р. Джуматов
️️️️
Я. Новак
51'
Желтая карточка
Н. Степанов
Замена
Л. Вака
️️️️
Ф. Бен Шуг
46'
46'
Замена
Н. Жагоров
️️️️
А. Жумаханов
Пенальти не реализован!
Ф. Бен Шуг
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Н. Чучкич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
8
Артем Дмитриев
ОП
55
Дэвид Мавутор
ОП
10
Феди Бен Шуг
АП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
34
Якоб Новак
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
14
Самат Шамши
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
11
Леонардо Вака
ПВ
Атырау
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
3-2-3-1
78
Закиров
71
Слука
33
Велкоски
71
Соколенко
8
Дмитриев
55
Мавутор
10
Бен Шуг
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
3-3-2-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
19
Наджарян
55
Нойок
8
Такулов
34
Новак
11
Каямба
7
Стасевич
14
Сигневич
70
Яколиш
14
Шамши
14
Шамши
70
Яколиш
10
Бен Шуг
11
Вака
11
Вака
10
Бен Шуг
34
Новак
10
Джуматов
10
Джуматов
34
Новак
4
Жумаханов
14
Жагоров
14
Жагоров
4
Жумаханов
11
Каямба
9
Адиль
9
Адиль
11
Каямба
Остались в запасе
Туран
Атырау
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
Остались в запасе
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Туран - Атырау
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Информация о матче
Стадион:
Туркестан арена
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