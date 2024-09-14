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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Туран - Шахтер Караганда
Туран - Шахтер Караганда: обзор матча 14 сентября 2024
Туран
14.09.2024, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
27'
И. Хомуха
90+9'
A. Mishov
68'
И. Ашортия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Туран - Шахтер Караганда
ГОЛ! 2:1!
A. Mishov
90'
+9
88'
Желтая карточка
Е. Цуприков
Замена
P. Fejzaj
️️️️
П. Киреенко
87'
Замена
Л. Вака
️️️️
А. Архипов
87'
79'
Замена
️️️️
Е. Козлов
79'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
И. Ашортия
Желтая карточка
R. Usipkhanov
77'
Замена
A. Mishov
️️️️
С. Сатанов
73'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Ашортия
59'
Вторая желтая
Б. Савкив
55'
Желтая карточка
И. Ашортия
50'
Желтая карточка
Б. Савкив
29'
Желтая карточка
М. Николич
Желтая карточка
И. Хомуха
29'
ГОЛ! 1:0!
И. Хомуха
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Марко Николич
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
5
Санжар Сатанов
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Василючек
33
Велкоски
22
Хомуха
2
Николич
8
Дмитриев
5
Сатанов
10
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
9
Архипов
3-3-1-3
1
Цуприков
5
Стаменкович
66
Кампо
2
Рыжук
15
Савкив
88
Каньяс
6
Николич
80
Илич
7
Козлов
97
Джокич
10
Ашортия
13
Киреенко
7
7
13
Киреенко
9
Архипов
11
Вака
11
Вака
9
Архипов
5
Сатанов
19
19
5
Сатанов
10
Ашортия
14
Кыбырай
14
Кыбырай
10
Ашортия
Остались в запасе
Туран
Шахтер Караганда
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Туран - Шахтер Караганда
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
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