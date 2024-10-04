Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Туран
Атырау - Туран: обзор матча 04 октября 2024
Атырау
04.10.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Туран
19'
А. Жумаханов (П)
23'
Р. Джуматов
82'
Н. Сигневич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атырау - Туран
Замена
Т. Жиеналиев
️️️️
Н. Сигневич
86'
83'
Замена
А. Сулей
️️️️
А. Дмитриев
Замена
Е. Оралбай
️️️️
А. Адамбаев
83'
82'
Желтая карточка
М. Николич
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Сигневич
82'
Желтая карточка
Н. Сигневич
78'
62'
Замена
Б. Шайхов
️️️️
П. Киреенко
Замена
А. Адиль
️️️️
Ф. Олимзода
60'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
Р. Джуматов
60'
Замена
И. Стасевич
️️️️
Х. Тоиров
60'
52'
Замена
Р. Нурмугамет
️️️️
Н. Чучкич
46'
Замена
A. Mishov
️️️️
А. Яколиш
46'
Замена
Л. Вака
️️️️
С. Сатанов
41'
Желтая карточка
С. Сатанов
26'
Желтая карточка
П. Киреенко
Желтая карточка
А. Адамбаев
25'
ГОЛ! 2:0!
Р. Джуматов
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Жумаханов
19'
Желтая карточка
С. Такулов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
5
Санжар Сатанов
ЦП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
77
Карим Смыков
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
8
Такулов
2
Адамбаев
10
Джуматов
63
Олимзода
14
Жагоров
7
Тоиров
14
Сигневич
3-1-3-3
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
5
Сатанов
7
10
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
10
Джуматов
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
10
Джуматов
7
Тоиров
7
Стасевич
7
Стасевич
7
Тоиров
63
Олимзода
9
Адиль
9
Адиль
63
Олимзода
14
Сигневич
47
Жиеналиев
47
Жиеналиев
14
Сигневич
2
Адамбаев
11
Оралбай
11
Оралбай
2
Адамбаев
8
Дмитриев
77
Сулей
77
Сулей
8
Дмитриев
24
Чучкич
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
24
Чучкич
5
Сатанов
11
Вака
11
Вака
5
Сатанов
13
Киреенко
23
Шайхов
23
Шайхов
13
Киреенко
70
Яколиш
19
19
70
Яколиш
Остались в запасе
Атырау
Туран
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
77
Карим Смыков
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Атырау - Туран
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Туран
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Академия Онтустик
0 : 2
22.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Жайык
1 : 1
09.10.2026
Туран
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туран
4 : 1
18.09.2026
Елимай-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Актобе-М
1 : 3
10.09.2026
Туран
Новости команд
Все
Атырау
Туран
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Атырау» и «Иртыша Павлодара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Алтай» – «Атырау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Алтай» – «Атырау»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Атырау» и «Иртыша Павлодара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Алтай» – «Атырау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Алтай» – «Атырау»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
«Окжетпес» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.70
2025.10.25 11:32
«Туран» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025
2025.10.18 14:50
«Туран» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.10.17 10:38
«Женис» – «Туран»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.26 11:25
«Тобол» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
2025.08.23 14:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+