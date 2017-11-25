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Валерий Сарамутин
Статистика
Валерий Сарамутин - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1995 (31)
#27 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
13
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нижний Новгород
2 : 2
25.11.2017
Сочи
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
12.11.2017
Сочи
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0 : 0
08.11.2017
Сочи
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3 : 3
29.10.2017
Зенит-2
51' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3 : 2
21.10.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0 : 1
27.08.2017
Сочи
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
2 : 0
19.08.2017
Томь
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1 : 2
05.08.2017
Сочи
1' - 90'
45'
80'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2 : 2
30.07.2017
Кубань (ЛФЛ)
76' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
46' - 90'
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