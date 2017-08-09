Валерий Сарамутин - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Сарамутин
|Команда
|Красава
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Сарамутин
|Команда
|Красава
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|1' -55'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Сочи (Сочи)
|12.11.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|82'
|08.11.2017
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|71'
|04.11.2017
|90' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|29.10.2017
|51' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Сочи (Сочи)
|27.08.2017
|58' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|19.08.2017
|59' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Томь (Томск)
|13.08.2017
|61' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|09.08.2017
|1' -60'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|05.08.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|45' 80'
|30.07.2017
|76' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|26.07.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Ротор (Волгоград)
|22.07.2017
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Факел (Воронеж)