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    Риккардо Каццола - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Риккардо
    Фамилия Каццола
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Родной город Верона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2015 83' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Чезена (Чезена)
    10.05.2015 85' -90' Чезена (Чезена) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
    03.05.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Чезена (Чезена)
    29.04.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    26.04.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:1 Чезена (Чезена)
    18.04.2015 84' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Чезена (Чезена)
    12.04.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Кьево (Верона)
    04.04.2015 Был в запасе Верона (Верона) 3:3 Чезена (Чезена)
    01.02.2015 82' -90' Чезена (Чезена) 2:1 Лацио (Рим)
    25.01.2015 81' -90' Парма (Парма) 1:2 Чезена (Чезена)
    18.01.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:3 Торино (Турин)
    11.01.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Чезена (Чезена)
    06.01.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Наполи (Неаполь)
    14.12.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    07.12.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:2 Чезена (Чезена)
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