Риккардо Каццола - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Каццола
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Верона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Каццола
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Верона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2015
|83' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|10.05.2015
|85' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|18.04.2015
|84' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Чезена (Чезена)
|01.02.2015
|82' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:1
|Лацио (Рим)
|25.01.2015
|81' -90'
|Парма (Парма)
|1:2
|Чезена (Чезена)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Торино (Турин)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:2
|Чезена (Чезена)