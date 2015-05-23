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Андрей Хомин - статистика

Завершил карьеру
2 января 1982 (44)
#4 | Защитник
181 см | 76 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
16
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
4 : 2
17.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Говерла
1 : 2
25.04.2015
Заря
1' - 90'
78'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Черноморец
1 : 1
19.04.2015
Говерла
1' - 90'
12'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Говерла
2 : 1
10.04.2015
Мариуполь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Олимпик
1 : 2
03.04.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
4 : 1
05.12.2014
Говерла
1' - 90'
32'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Днепр
1 : 1
22.11.2014
Говерла
1' - 67'
58'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 0
08.11.2014
Металлург
83' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Говерла
0 : 0
03.11.2014
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Говерла
0 : 4
18.10.2014
Динамо К
1' - 62'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
2 : 2
14.09.2014
Говерла
1' - 41'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Говерла
0 : 1
30.08.2014
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Металлист
1 : 0
16.08.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Говерла
0 : 0
08.08.2014
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Металлург
2 : 1
02.08.2014
Говерла
1' - 90'
73'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Говерла
2 : 2
27.07.2014
Карпаты
1' - 90'
72'
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