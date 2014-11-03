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    Андрей Хомин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Михайлович
    Фамилия Хомин
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1982 (41 год)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 16 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    17.05.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    25.04.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Заря (Луганск)
    78'
    19.04.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    12'
    10.04.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    03.04.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:2 Говерла (Ужгород)
    05.12.2014 1' -90' Шахтер (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    32'
    22.11.2014 1' -67' Днепр (Днепр) 1:1 Говерла (Ужгород)
    58'
    08.11.2014 83' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлург (Донецк)
    03.11.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Волынь (Луцк)
    18.10.2014 1' -62' Говерла (Ужгород) 0:4 Динамо (Киев)
    14.09.2014 1' -41' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    30.08.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    16.08.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    08.08.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
    02.08.2014 1' -90' Металлург (Запорожье) 2:1 Говерла (Ужгород)
    73'
    27.07.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
    72'
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