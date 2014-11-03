Андрей Хомин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Хомин
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1982 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Хомин
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1982 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|16
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|17.05.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|78'
|19.04.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|12'
|10.04.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.04.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|05.12.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|32'
|22.11.2014
|1' -67'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|58'
|08.11.2014
|83' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|18.10.2014
|1' -62'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|14.09.2014
|1' -41'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|30.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|02.08.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|73'
|27.07.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)
|72'