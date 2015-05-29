Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йован Маркоски - статистика

Завершил карьеру
23 июня 1980 (46)
#10 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Сербия | Черногория
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
14
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Заря
1 : 1
29.05.2015
Ворскла
89' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Ворскла
2 : 0
24.05.2015
Черноморец
81' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Мариуполь
1 : 2
16.05.2015
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Ворскла
3 : 1
09.05.2015
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Металлист
0 : 2
03.05.2015
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Ворскла
2 : 0
25.04.2015
Волынь
89' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Ворскла
5 : 0
19.04.2015
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Карпаты
0 : 0
13.04.2015
Ворскла
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Ворскла
1 : 3
04.04.2015
Днепр
1' - 57'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Металлург
1 : 1
14.03.2015
Ворскла
1' - 80'
17'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Ворскла
2 : 0
08.03.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Шахтер
3 : 0
28.02.2015
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Олимпик
1 : 1
06.12.2014
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Ворскла
0 : 3
30.11.2014
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Ворскла
2 : 0
23.11.2014
Заря
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
08.11.2014
Ворскла
75' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Ворскла
0 : 0
01.11.2014
Мариуполь
83' - 90'
86'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Ворскла
0 : 0
18.10.2014
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Волынь
2 : 2
03.10.2014
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
0 : 3
20.09.2014
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Ворскла
1 : 2
01.08.2014
Шахтер
1' - 70'
66'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо К
1 : 0
27.07.2014
Ворскла
85' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+