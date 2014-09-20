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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 20 сентября 2014
Металлург
20.09.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Ворскла
10'
А. Янузи
72'
С. Турсунов
90+5'
А. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
А. Ткачук
Пас отдал
И. Кривошеенко
90'
+2
Замена
Д. Али Кизилатеш
️️️️
А. Ковпак
Замена
Ю. Штурко
️️️️
Сержио
85'
80'
Замена
А. Ткачук
️️️️
Д. Дедечко
Желтая карточка
В. Лисицкий
78'
77'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
О. Баранник
72'
ГОЛ! 0:2!
С. Турсунов
Пас отдал
О. Баранник
Замена
Лео
️️️️
И. Жураховский
69'
54'
Желтая карточка
С. Турсунов
Желтая карточка
П. Пашаев
52'
Желтая карточка
Сержио
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Янузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
74
Саша Балич
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
30
Лео
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
4-3-3
12
Боровик
74
Балич
22
Лисицкий
20
Пашаев
18
Каплиенко
77
Сержио
21
Жураховский
88
Орелеси
11
Лепа
28
Юсов
80
Приёмов
4-2-1-3
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
6
Скляр
69
Дедечко
17
Турсунов
9
Янузи
24
Баранник
39
Ковпак
21
Жураховский
30
Лео
30
Лео
21
Жураховский
77
Сержио
21
Штурко
21
Штурко
77
Сержио
39
Ковпак
14
Кизилатеш
14
Кизилатеш
39
Ковпак
69
Дедечко
19
Ткачук
19
Ткачук
69
Дедечко
24
Баранник
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
24
Баранник
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
11
Никита Татарков
ЛВ
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
11
Никита Татарков
ЛВ
1
Максим Старцев
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Металлург - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Славутич-Арена
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