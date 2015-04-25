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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Волынь
Ворскла - Волынь: обзор матча 25 апреля 2015
Ворскла
25.04.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Волынь
16'
С. Турсунов
25'
В. Сапай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Волынь
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Ковпак
89'
88'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
И. Пердута
️️️️
С. Турсунов
86'
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Шиндер
78'
70'
Замена
Ф. Матей
️️️️
Р. Мемешев
Желтая карточка
А. Ткачук
40'
36'
Замена
С. Политыло
️️️️
Р. Бабенко
ГОЛ! 2:0!
В. Сапай
Пас отдал
С. Турсунов
25'
Желтая карточка
А. Шиндер
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Турсунов
Пас отдал
А. Ковпак
16'
10'
Желтая карточка
Р. Мемешев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
3
Темур Парцвания
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
38
Сергей Петров
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Богуш
4
Даллку
23
Сапай
17
Чеснаков
30
Симинин
19
Ткачук
6
Скляр
17
Турсунов
7
Шиндер
39
Ковпак
28
Громов
4-3-1-2
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
3
Годованый
3
Парцвания
8
Бабенко
11
Шарпар
30
Кобахидзе
10
Бикфалви
7
Мемешев
89
Козьбан
17
Турсунов
44
Пердута
44
Пердута
17
Турсунов
7
Шиндер
99
Мищенко
99
Мищенко
7
Шиндер
39
Ковпак
10
Маркоски
10
Маркоски
39
Ковпак
7
Мемешев
93
Матей
93
Матей
7
Мемешев
8
Бабенко
89
Политыло
89
Политыло
8
Бабенко
30
Кобахидзе
38
Петров
38
Петров
30
Кобахидзе
Остались в запасе
Ворскла
Волынь
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Ворскла - Волынь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Ворскла
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