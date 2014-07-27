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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 27 июля 2014
Динамо К
27.07.2014, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
10'
Р. Безус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
85'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
Д. Дедечко
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Калитвинцев
80'
Замена
М. Велозу
️️️️
Р. Безус
72'
68'
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
Д. Вида
67'
65'
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
Б. Тремулинас
️️️️
О. Гусев
64'
Желтая карточка
А. Кравец
58'
Желтая карточка
Е. Макаренко
52'
46'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
Пас отдал
В. Калитвинцев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
90
Роман Безус
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Игорь Пердута
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
4
Арменд Даллку
(К)
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ПЗ
69
Денис Дедечко
ОП
17
Владимир Чеснаков
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Артем Громов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
8
Макаренко
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
37
Рыбалка
90
Безус
20
Бельханда
20
Гусев
45
Калитвинцев
11
Кравец
4-3-1-1-1
1
Непогодов
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
44
Пердута
69
Дедечко
17
Чеснаков
19
Ткачук
28
Громов
17
Турсунов
9
Янузи
20
Гусев
14
Тремулинас
14
Тремулинас
20
Гусев
90
Безус
44
Велозу
44
Велозу
90
Безус
45
Калитвинцев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
45
Калитвинцев
69
Дедечко
10
Маркоски
10
Маркоски
69
Дедечко
19
Ткачук
24
Баранник
24
Баранник
19
Ткачук
9
Янузи
39
Ковпак
39
Ковпак
9
Янузи
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
23
Александр Рыбка
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Александр Скляр
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Динамо К - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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