Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Африканских Наций 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012