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    Сафир Таидер - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Сафир
    Фамилия Таидер
    Команда Монреаль Импакт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 февраля 1992 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.12.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Удинезе (Удине)
    22.12.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 2:3 Болонья (Болонья)
    17.12.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Ювентус (Турин)
    10.12.2017 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Болонья (Болонья)
    03.12.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    25.11.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Сампдория (Генуя)
    20.11.2017 Был в запасе Верона (Верона) 2:3 Болонья (Болонья)
    04.11.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Кротоне (Кротоне)
    15.10.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 СПАЛ (Феррара)
    30.09.2017 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    24.09.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Болонья (Болонья)
    19.09.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Интер (Милан)
    16.09.2017 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Болонья (Болонья)
    53'
    10.09.2017 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Наполи (Неаполь)
    26.08.2017 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:1 Болонья (Болонья)
    20.08.2017 1' -82' Болонья (Болонья) 1:1 Торино (Турин)
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