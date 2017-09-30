Сафир Таидер - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сафир
|Фамилия
|Таидер
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Сафир
|Фамилия
|Таидер
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.12.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|22.12.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|03.12.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|20.11.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Кротоне (Кротоне)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|СПАЛ (Феррара)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|19.09.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Интер (Милан)
|16.09.2017
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|53'
|10.09.2017
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|26.08.2017
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|20.08.2017
|1' -82'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Торино (Турин)