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    Кристиан Балградян - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Кристиан
    Фамилия Балградян
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 марта 1988 (34 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:0 Лацио (Рим)
    16.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    03.11.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Балкани (Сува Река)
    27.10.2022 Был в запасе Сивасспор (Сивас) 3:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    13.10.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 2:0 Славия (Прага)
    06.10.2022 Был в запасе Славия (Прага) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:1 Сивасспор (Сивас)
    08.09.2022 Был в запасе Балкани (Сува Река) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    25.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Марибор (Марибор)
    18.08.2022 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    11.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    04.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    27.07.2022 1' -90' Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    21.07.2022 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 3:0 Интер (Эскальдес)
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