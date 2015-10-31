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    Темур Парцвания - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Темур
    Фамилия Парцвания
    Команда Олимпик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июля 1991 (31 год)
    Рост 189
    Вес 77
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпик 16 0 1 4 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2016 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:2 Сталь (Каменское)
    30.04.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Олимпик (Донецк)
    17.04.2016 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Олимпик (Донецк)
    03.04.2016 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Олимпик (Донецк)
    81' 90'
    20.03.2016 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 Волынь (Луцк)
    12.03.2016 1' -90' Александрия (Александрия) 0:0 Олимпик (Донецк)
    06.12.2015 1' -63' Сталь (Каменское) 1:0 Олимпик (Донецк)
    44' 63'
    28.11.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 4:1 Олимпик (Донецк)
    20.11.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:3 Динамо (Киев)
    31.10.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 Днепр (Днепр)
    34'
    18.10.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 3:0 Металлист (Харьков)
    38'
    03.10.2015 1' -74' Металлург (Запорожье) 0:3 Олимпик (Донецк)
    71'
    26.09.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 2:3 Шахтер (Донецк)
    24'
    19.09.2015 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Олимпик (Донецк)
    58'
    12.09.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    29.08.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Олимпик (Донецк)
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