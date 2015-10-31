Темур Парцвания - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Темур
|Фамилия
|Парцвания
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|77
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Темур
|Фамилия
|Парцвания
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|16
|0
|1
|4
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:2
|Сталь (Каменское)
|30.04.2016
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|17.04.2016
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Олимпик (Донецк)
|03.04.2016
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Олимпик (Донецк)
|81' 90'
|20.03.2016
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|12.03.2016
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|0:0
|Олимпик (Донецк)
|06.12.2015
|1' -63'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|44' 63'
|28.11.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|20.11.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:3
|Динамо (Киев)
|31.10.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|34'
|18.10.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|38'
|03.10.2015
|1' -74'
|Металлург (Запорожье)
|0:3
|Олимпик (Донецк)
|71'
|26.09.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:3
|Шахтер (Донецк)
|24'
|19.09.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Олимпик (Донецк)
|58'
|12.09.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Олимпик (Донецк)