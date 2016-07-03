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Эйдур Гудьонсен
Статистика
Эйдур Гудьонсен - статистика
Завершил карьеру
15 сентября 1978 (48), Рейкъявик
#22 | Нападающий
185 см | 82 кг
Исландия
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Статистика по турнирам
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Исландия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Франция
5 : 2
03.07.2016
Исландия
83' - 90'
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Англия
1 : 2
27.06.2016
Исландия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 3 тур
Исландия
2 : 1
22.06.2016
Австрия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 2 тур
Исландия
1 : 1
18.06.2016
Венгрия
84' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Португалия
1 : 1
14.06.2016
Исландия
Был в запасе
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