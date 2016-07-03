Статистика по турнирам

Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008