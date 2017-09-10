Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
10.09.17 / -
Без клуба
Завершил
05.12.14 / 05.07.15
Без клуба
Свободный агент
01.07.14 / 05.12.14
Свободный агент
14.01.13 / 01.07.14
450 тыс €
02.10.12 / 14.01.13
Без клуба
Свободный агент
24.07.12 / 02.10.12
Свободный агент
20.07.11 / 24.07.12
Свободный агент
31.01.11 / 30.06.11
Аренда
31.08.10 / 20.07.11
2,50 млн €
28.01.10 / 30.06.10
Аренда
01.09.09 / 31.08.10
2 млн €
01.07.06 / 01.09.09
12 млн €
01.07.00 / 01.07.06
7,50 млн €
29.07.98 / 10.08.98
Аренда
21.07.98 / 01.07.00
Свободный агент
08.06.98 / 20.07.98
Аренда
06.12.94 / 21.07.98
Свободный агент