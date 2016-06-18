Протокол Исландия - Венгрия
Составы команд
9
Сигторссон
22
Гудьонсен
14
Гуннарссон
20
Халлфредссон
22
Бедварссон
11
Финнбогасон
Остались в запасе
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Остались в запасе
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Статистика матча Исландия - Венгрия