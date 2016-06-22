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Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Австрия
Исландия - Австрия: обзор матча 22 июня 2016
Исландия
22.06.2016, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
2 : 1
Завершен
Австрия
18'
Й. Бедварссон
90+4'
А. Ингви Траустасон
60'
А. Шепф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Австрия
ГОЛ! 2:1!
А. Ингви Траустасон
Пас отдал
Т. Эльмар Бьярнасон
90'
+4
Замена
С. Ингасон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
86'
Желтая карточка
Х. Халльдорсон
82'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
К. Сигторссон
80'
Желтая карточка
К. Арнасон
79'
78'
Замена
Я. Яншер
️️️️
М. Забитцер
Замена
Т. Эльмар Бьярнасон
️️️️
Й. Бедварссон
71'
70'
Желтая карточка
М. Янко
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Шепф
46'
Замена
М. Янко
️️️️
Ш. Илсанкер
46'
Замена
А. Шепф
️️️️
С. Предль
38'
Пенальти не реализован!
А. Драгович
Желтая карточка
А. Фрейр Скуласон
37'
ГОЛ! 1:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
К. Арнасон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
23
Ари Фрейр Скуласон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЛП
14
Арон Гуннарссон
(К)
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Штефан Илсанкер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
8
Давид Алаба
ЦП
17
Флориан Кляйн
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Исландия
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Теодор Эльмар Бьярнасон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
4-3-1-2
1
Халльдорсон
23
Скуласон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
2
Саеварссон
8
Бьярнасон
14
Гуннарссон
7
Гудмундссон
10
Сигурдссон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
4-2-3-1
1
Альмер
3
Драгович
15
Предль
4
Хинтереггер
5
Фукс
14
Баумгартлингер
6
Илсанкер
17
Кляйн
8
Алаба
9
Забитцер
7
Арнаутович
7
Гудмундссон
5
Ингасон
5
Ингасон
7
Гудмундссон
9
Сигторссон
21
Траустасон
21
Траустасон
9
Сигторссон
22
Бедварссон
18
Бьярнасон
18
Бьярнасон
22
Бедварссон
15
Предль
26
Шепф
26
Шепф
15
Предль
9
Забитцер
22
Яншер
22
Яншер
9
Забитцер
6
Илсанкер
21
Янко
21
Янко
6
Илсанкер
Остались в запасе
Исландия
Австрия
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Огмундур Кристинссон
ВР
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
3
Хаукур Хейдар Хаукссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
23
Рамазан Озкан
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
10
Златко Юнузович
ЦП
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Исландия - Австрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Помощники судьи:
Павел Сокольницки
Томаш Листкевич (Польша)
Резервный судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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