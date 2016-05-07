Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Старенький - статистика

Завершил карьеру
20 сентября 1984 (42)
#27 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 0
29.04.2016
Александрия
1' - 41'
18'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Александрия
2 : 0
16.04.2016
Заря
1' - 58'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Сталь
2 : 2
05.03.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 2
05.12.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
2 : 0
28.11.2015
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Александрия
2 : 3
07.11.2015
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
3 : 1
18.10.2015
Волынь
84' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Днепр
2 : 0
04.10.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Заря
1 : 1
27.09.2015
Александрия
74' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
3 : 0
12.09.2015
Александрия
1' - 71'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Александрия
0 : 0
30.08.2015
Черноморец
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Олимпик
1 : 0
15.08.2015
Александрия
1' - 58'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Александрия
1 : 1
08.08.2015
Сталь
65' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
76' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
26.07.2015
Металлург
88' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
19.07.2015
Александрия
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
6
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+