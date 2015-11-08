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Антон Киреев - статистика

Завершил карьеру
19 июля 1983 (43)
#22 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витязь
17
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Орел
1 : 0
08.11.2015
Витязь
1' - 60'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Витязь
2 : 1
01.11.2015
Локомотив
1' - 62'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Металлург Л
3 : 3
25.10.2015
Витязь
1' - 85'
40'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Витязь
4 : 1
18.10.2015
Арсенал-2
57' - 90'
88'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Энергомаш
4 : 1
11.10.2015
Витязь
1' - 46'
16'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Калуга
0 : 3
04.10.2015
Витязь
1' - 90'
88'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Витязь
0 : 0
27.09.2015
Авангард
1' - 62'
58'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Чертаново
4 : 3
21.09.2015
Витязь
1' - 62'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Витязь
1 : 1
14.09.2015
Зенит
1' - 68'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Тамбов
2 : 0
07.09.2015
Витязь
1' - 76'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Витязь
0 : 1
31.08.2015
Торпедо
37' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Рязань
1 : 0
24.08.2015
Витязь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Витязь
1 : 0
17.08.2015
Орел
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Локомотив
1 : 2
11.08.2015
Витязь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Витязь
1 : 0
03.08.2015
Металлург Л
1' - 83'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Арсенал-2
2 : 2
28.07.2015
Витязь
1' - 65'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Витязь
0 : 0
20.07.2015
Динамо Бр
1' - 77'
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