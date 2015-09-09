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    Алексей Ткач - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Викторович
    Фамилия Ткач
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1992 (31 год)
    Рост 182
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 18 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 1' -61' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    47'
    26.10.2015 54' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    20.10.2015 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Динамо (Киров)
    20'
    14.10.2015 1' -70' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    08.10.2015 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Носта (Новотроицк)
    74'
    03.10.2015 1' -46' Челябинск (Челябинск) 1:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.09.2015 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    21.09.2015 1' -31' Волга (Ульяновск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.09.2015 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 3:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    09.09.2015 1' -87' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    03.09.2015 1' -70' Динамо (Киров) 2:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.08.2015 1' -77' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    21.08.2015 1' -66' Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    9'
    16.08.2015 1' -80' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    10.08.2015 1' -87' Сызрань-2003 (Сызрань) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    76'
    03.08.2015 1' -78' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Волга (Ульяновск)
    28.07.2015 1' -59' Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    20.07.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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