Артем Орсаев - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Артем
|Отчество
|Арсеньевич
|Фамилия
|Орсаев
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Имя
|Артем
|Отчество
|Арсеньевич
|Фамилия
|Орсаев
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|16
|-20
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2014
|45' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.05.2014
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|26.04.2014
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|20.03.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.03.2014
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.03.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|07.12.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|01.12.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.11.2013
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|07.11.2013
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.11.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.10.2013
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.10.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.10.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.09.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25.09.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.08.2013
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|14.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)