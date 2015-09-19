Василий Самохвалов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Самохвалов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Имя
|Василий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Самохвалов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|15
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|58' 65'
|01.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|26.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|18'
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|05.10.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|01.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|27'
|19.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|01.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|25.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|18.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:0
|Домодедово (Москва)
|78'
|12.08.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|1:1
|Строгино (Москва)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|1' -56'
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)