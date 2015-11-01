Сергей Воронин - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Воронин
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Воронин
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сталь
|20
|0
|1
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|90'
|08.05.2016
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:2
|Сталь (Каменское)
|32'
|30.04.2016
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|10.04.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|45'
|02.04.2016
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|83'
|19.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|13.03.2016
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|05.03.2016
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|08.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|82'
|01.11.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|19'
|17.10.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:6
|Днепр (Днепр)
|03.10.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|27.09.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|19.09.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Сталь (Каменское)
|29.08.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Сталь (Каменское)
|56'
|16.08.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|08.08.2015
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|77'
|02.08.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|2:0
|Заря (Луганск)
|25.07.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Сталь (Каменское)
|90'
|19.07.2015
|1' -90'
|Сталь (Каменское)
|1:2
|Динамо (Киев)
|52'