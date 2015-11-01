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    Сергей Воронин - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Воронин
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сталь 20 0 1 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 0:1 Черноморец (Одесса)
    90'
    08.05.2016 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:2 Сталь (Каменское)
    32'
    30.04.2016 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Сталь (Каменское)
    10.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 3:3 Шахтер (Донецк)
    45'
    02.04.2016 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Сталь (Каменское)
    83'
    19.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 1:0 Говерла (Ужгород)
    13.03.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
    05.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 2:2 Александрия (Александрия)
    08.11.2015 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Сталь (Каменское)
    82'
    01.11.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Сталь (Каменское)
    19'
    17.10.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 0:6 Днепр (Днепр)
    03.10.2015 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Сталь (Каменское)
    27.09.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 3:0 Металлург (Запорожье)
    19.09.2015 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Сталь (Каменское)
    29.08.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Сталь (Каменское)
    56'
    16.08.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:2 Волынь (Луцк)
    08.08.2015 1' -90' Александрия (Александрия) 1:1 Сталь (Каменское)
    77'
    02.08.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 2:0 Заря (Луганск)
    25.07.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Сталь (Каменское)
    90'
    19.07.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:2 Динамо (Киев)
    52'
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