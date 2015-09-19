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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Сталь
Шахтер - Сталь: обзор матча 19 сентября 2015
Шахтер
19.09.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сталь
10'
Фред
45+2'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Сталь
72'
Замена
В. Кулач
️️️️
Е. Будник
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
68'
Замена
Марлос
️️️️
Дентиньо
68'
46'
Замена
Д. Васин
️️️️
А. Котляр
Замена
В. Коваленко
️️️️
М. Малышев
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Эдуардо
45'
+2
32'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
В. Кучеров
ГОЛ! 1:0!
Фред
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
40
Юрий Путраш
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
9
Румян Овсепян
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
39
Денис Васин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
4-1-1-2-2
29
Сарнавский
13
Шевчук
18
Ордец
44
Ракицкий
33
Срна
17
Малышев
7
Фред
11
Бернард
11
Тейшейра
9
Эдуардо
31
Дентиньо
3-3-2-1
79
Панькив
4
Кравченко
7
Воронин
3
Адамюк
40
Путраш
29
Кучеров
19
Пшеничных
8
Бабенко
17
Карасюк
77
Котляр
17
Малышев
21
Коваленко
21
Коваленко
17
Малышев
31
Дентиньо
10
Марлос
10
Марлос
31
Дентиньо
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
29
Кучеров
9
Овсепян
9
Овсепян
29
Кучеров
77
Котляр
39
Васин
39
Васин
77
Котляр
11
Будник
10
Кулач
10
Кулач
11
Будник
Остались в запасе
Шахтер
Сталь
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Александр Козак
ЛВ
33
Марьян Мысык
АП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
10
Александр Козак
ЛВ
33
Марьян Мысык
АП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Шахтер - Сталь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
имени Банникова
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