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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Шахтер
Сталь - Шахтер: обзор матча 10 апреля 2016
Сталь
10.04.2016, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Шахтер
38'
М. Каленчук
61'
Д. Лазич
90+3'
Н. Ищенко
51'
Эдуардо
72'
Дентиньо
79'
М. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Шахтер
Желтая карточка
Р. Дебелко
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Н. Ищенко
Пас отдал
Э. Малакян
90'
+3
87'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Марлос
Желтая карточка
А. Латифу
85'
Замена
Е. Будник
️️️️
М. Каленчук
84'
79'
ГОЛ! 2:3!
М. Малышев
Пас отдал
Т. Степаненко
74'
Желтая карточка
А. Кучер
72'
ГОЛ! 2:2!
Дентиньо
Пас отдал
Т. Степаненко
67'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
ГОЛ! 2:1!
Д. Лазич
61'
59'
Желтая карточка
В. Коваленко
Желтая карточка
Ю. Панькив
57'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Г. Фернандес
53'
51'
ГОЛ! 1:1!
Эдуардо
46'
Замена
Эдуардо
️️️️
Бернард
46'
Замена
М. Малышев
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
С. Воронин
45'
+1
41'
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 1:0!
М. Каленчук
Пас отдал
Д. Лазич
38'
Желтая карточка
Г. Фернандес
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
17
Аким Латифу
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
33
Марьян Мысык
АП
27
Роман Дебелко
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
3-5-2
79
Панькив
17
Латифу
32
Ищенко
7
Воронин
17
Карасюк
10
Лазич
23
Малакян
6
Каленчук
7
Малакян
39
Васин
99
Фернандес
4-1-3-2
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
21
Коваленко
11
Бернард
20
Гладкий
31
Дентиньо
6
Каленчук
11
Будник
11
Будник
6
Каленчук
99
Фернандес
27
Дебелко
27
Дебелко
99
Фернандес
20
Гладкий
17
Малышев
17
Малышев
20
Гладкий
10
Марлос
14
Феррейра
14
Феррейра
10
Марлос
11
Бернард
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Бернард
Остались в запасе
Сталь
Шахтер
29
Валерий Кучеров
ОП
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
37
Габриэль
ЦЗ
51
Артур Даниэлян
ЦЗ
33
Марьян Мысык
АП
13
Александр Бандура
ВР
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Сталь - Шахтер
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Метеор
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