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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Днепр
Сталь - Днепр: обзор матча 17 октября 2015
Сталь
17.10.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 6
Завершен
Днепр
7'
Р. Ротань
18'
Матеус
33'
Е. Селезнев
46'
Е. Селезнев
68'
Е. Селезнев
80'
Е. Селезнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Днепр
80'
ГОЛ с пенальти! 0:6!
Е. Селезнев
73'
Замена
Д. Хайро Руис
️️️️
Эдмар
69'
Замена
Л. Матос
️️️️
А. Пико
68'
ГОЛ! 0:5!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Безус
Желтая карточка
А. Кравченко
66'
Замена
А. Котляр
️️️️
Р. Бабенко
57'
49'
Замена
В. Федорчук
️️️️
Р. Ротань
Замена
Ю. Панькив
️️️️
А. Бандура
46'
46'
ГОЛ! 0:4!
Е. Селезнев
Пас отдал
Матеус
Замена
Р. Дебелко
️️️️
А. Козак
35'
33'
ГОЛ! 0:3!
Е. Селезнев
Желтая карточка
А. Козак
32'
18'
ГОЛ! 0:2!
Матеус
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Эдмар
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
90
Данило
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
4-3-1-2
13
Бандура
19
Пшеничных
7
Воронин
3
Адамюк
4
Кравченко
17
Карасюк
8
Бабенко
6
Каленчук
10
Козак
10
Кулач
39
Васин
4-4-2
71
Бойко
27
Томечак
19
Чигринский
18
Гуйе
36
Пико
16
Гама
90
Безус
8
Эдмар
29
Ротань
11
Селезнев
99
Матеус
8
Бабенко
77
Котляр
77
Котляр
8
Бабенко
13
Бандура
79
Панькив
79
Панькив
13
Бандура
10
Козак
27
Дебелко
27
Дебелко
10
Козак
8
Эдмар
7
Руис
7
Руис
8
Эдмар
36
Пико
3
Лео Матос
3
Лео Матос
36
Пико
29
Ротань
5
Федорчук
5
Федорчук
29
Ротань
Остались в запасе
Сталь
Днепр
29
Валерий Кучеров
ОП
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Мазяр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
9
Румян Овсепян
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
90
Данило
ЦП
Главный тренер
Владимир Мазяр
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Сталь - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Метеор
Новости команд
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2018.04.21 18:50
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
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