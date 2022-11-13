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Джимми Дурмаз
Статистика
Джимми Дурмаз - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1989 (37), Оребро
#10 | Полузащитник
180 см | 69 кг
Швеция | Ливан
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Франция. Лига 1 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 3
13.11.2022
Газиантеп
1' - 86'
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
4 : 2
06.11.2022
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
0 : 2
28.10.2022
Галатасарай
1' - 81'
77'
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
3 : 0
15.10.2022
Хатайспор
1' - 90'
11'
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
5 : 4
09.10.2022
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
1 : 2
03.10.2022
Истанбулспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.09.2022
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
1 : 1
10.09.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
0 : 0
03.09.2022
Карагюмрюк
1' - 65'
Турция. Суперлига, 4 тур
Карагюмрюк
4 : 1
27.08.2022
Анкарагюджю
1' - 81'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
4 : 1
21.08.2022
Карагюмрюк
63' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
2 : 4
07.08.2022
Аланьяспор
70' - 90'
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