Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2022/2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012