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    Мауро Формика - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Мауро
    Фамилия Формика
    Команда Крус Асуль
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 1988 (34 года)
    Рост 170
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 8 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -55' Палермо (Палермо) 1:3 Парма (Парма)
    12.05.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Палермо (Палермо)
    08.05.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:3 Удинезе (Удине)
    05.05.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Палермо (Палермо)
    21.04.2013 Был в запасе Катания (Катания) 1:1 Палермо (Палермо)
    14.04.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Болонья (Болонья)
    07.04.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Палермо (Палермо)
    30.03.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:0 Рома (Рим)
    17.03.2013 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Палермо (Палермо)
    10.03.2013 1' -90' Палермо (Палермо) 1:2 Сиена (Сиена)
    03.03.2013 69' -90' Торино (Турин) 0:0 Палермо (Палермо)
    23.02.2013 88' -90' Палермо (Палермо) 0:0 Дженоа (Генуя)
    16.02.2013 1' -58' Кьево (Верона) 1:1 Палермо (Палермо)
    5'
    10.02.2013 83' -90' Палермо (Палермо) 1:1 Пескара (Пескара)
    03.02.2013 68' -90' Палермо (Палермо) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    83' 76'
    27.01.2013 70' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Палермо (Палермо)
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