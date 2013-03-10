Мауро Формика - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Формика
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Имя
|Мауро
|Фамилия
|Формика
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|8
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -55'
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Парма (Парма)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Палермо (Палермо)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Рома (Рим)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|10.03.2013
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Сиена (Сиена)
|03.03.2013
|69' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|23.02.2013
|88' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|16.02.2013
|1' -58'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|5'
|10.02.2013
|83' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|03.02.2013
|68' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|83' 76'
|27.01.2013
|70' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Палермо (Палермо)