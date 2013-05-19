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Мауро Формика
Статистика
Мауро Формика - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1988 (38), Росарио
#33 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
8
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
19.05.2013
Парма
1' - 55'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 0
12.05.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 3
08.05.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 0
05.05.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1 : 1
21.04.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
1 : 1
14.04.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 3
07.04.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2 : 0
30.03.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 0
17.03.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 0
03.03.2013
Палермо
69' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 0
23.02.2013
Дженоа
88' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
16.02.2013
Палермо
1' - 58'
5'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
83' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 2
03.02.2013
Аталанта
68' - 90'
83'
76'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
27.01.2013
Палермо
70' - 90'
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