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Павел Сергеев - статистика

Завершил карьеру
20 июня 1993 (33)
#20 | Полузащитник
171 см | 62 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал-2
17
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Металлург Л
2 : 1
08.11.2015
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Арсенал-2
0 : 1
01.11.2015
Энергомаш
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2015
Динамо Бр
1' - 85'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Витязь
4 : 1
18.10.2015
Арсенал-2
1' - 90'
68'
42'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Арсенал-2
0 : 3
11.10.2015
Авангард
1' - 89'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Чертаново
4 : 4
04.10.2015
Арсенал-2
1' - 90'
75'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Арсенал-2
0 : 2
27.09.2015
Зенит
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Тамбов
2 : 1
19.09.2015
Арсенал-2
1' - 83'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Арсенал-2
2 : 0
14.09.2015
Торпедо
1' - 77'
31, 43'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Рязань
2 : 1
07.09.2015
Арсенал-2
1' - 90'
42'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Арсенал-2
2 : 1
31.08.2015
Орел
1' - 70'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Локомотив
5 : 0
22.08.2015
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Арсенал-2
0 : 0
17.08.2015
Металлург Л
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Энергомаш
2 : 2
11.08.2015
Арсенал-2
1' - 71'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Динамо Бр
0 : 0
03.08.2015
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Арсенал-2
2 : 2
28.07.2015
Витязь
1' - 62'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Калуга
2 : 1
20.07.2015
Арсенал-2
1' - 90'
69'
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