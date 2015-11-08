Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур