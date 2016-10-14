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    Николао Думитру - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Николао
    Фамилия Думитру
    Команда Химнастик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 10 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2017 1' -70' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Барнсли (Барнсли)
    30.12.2016 1' -73' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29'
    26.12.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.12.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    19.11.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.11.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.10.2016 84' -90' Рединг (Рединг) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22.10.2016 1' -69' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    18.10.2016 44' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    14.10.2016 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.10.2016 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    27.09.2016 1' -72' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    40'
    24.09.2016 82' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.09.2016 1' -78' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    14.09.2016 1' -59' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    11.09.2016 73' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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