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Автандил Братчули - статистика

Завершил карьеру
2 апреля 1992 (34)
#51 | Защитник
185 см | 73 кг
Грузия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Динамо (мол)
0 : 0
23.10.2011
Рубин (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Рубин (мол)
1 : 1
15.10.2011
Спартак М (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
24.09.2011
Рубин (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Рубин (мол)
0 : 1
17.09.2011
Зенит (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Краснодар (мол)
3 : 1
09.09.2011
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Рубин (мол)
2 : 0
27.08.2011
Кр. Советов (мол)
1' - 54'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Амкар (мол)
2 : 3
19.08.2011
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Рубин (мол)
2 : 1
12.08.2011
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Рубин (мол)
1 : 0
29.07.2011
Анжи (мол)
63' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Рубин (мол)
2 : 0
07.05.2011
Краснодар (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
30.04.2011
Рубин (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Рубин (мол)
0 : 2
23.04.2011
Амкар (мол)
1' - 90'
48'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
ЦСКА (мол)
1 : 0
16.04.2011
Рубин (мол)
1' - 78'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Рубин (мол)
4 : 2
09.04.2011
Спартак Нч (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Анжи (мол)
0 : 3
02.04.2011
Рубин (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Рубин (мол)
3 : 0
19.03.2011
Ахмат (мол)
68' - 90'
77'
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