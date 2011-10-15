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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Рубин (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 15 октября 2011
Рубин (мол)
15.10.2011, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
89'
М. Уридия
65'
В. Обухов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Замена
П. Сергеев
️️️️
В. Обухов
ГОЛ! 1:1!
М. Уридия
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
А. Пуцко
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
М. Жестоков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Обухов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Гаппаров
Замена
Д. Кутин
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
А. Братчули
️️️️
А. Аскаров
Замена
М. Дойати
️️️️
С. Кверквелия
Желтая карточка
И. Киреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Спартак М (мол)
32
Артем Ребров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Филип Озобич
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
3-1-2-1-3
1
Арлаускис
4
Аскаров
66
Жестоков
4
Кверквелия
24
Горелишвили
25
Ситдиков
16
Антонюк
10
Джалилов
15
Гаппаров
25
Васильев
25
Уридия
4-1-1-3-1
32
Ребров
44
Фадеев
3
Чежия
80
Родри
18
Паршивлюк
60
Зубарев
88
Киреев
10
Альшин
19
Озобич
7
Каюмов
13
Обухов
15
Гаппаров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
15
Гаппаров
4
Аскаров
51
Братчули
51
Братчули
4
Аскаров
4
Кверквелия
7
Дойати
7
Дойати
4
Кверквелия
13
Обухов
20
Сергеев
20
Сергеев
13
Обухов
10
Альшин
15
Пуцко
15
Пуцко
10
Альшин
18
Паршивлюк
5
Кутин
5
Кутин
18
Паршивлюк
Остались в запасе
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Рубин (мол) - Спартак М (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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