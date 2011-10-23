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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Рубин (мол)
Динамо (мол) - Рубин (мол): обзор матча 23 октября 2011
Динамо (мол)
23.10.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 0
Завершен
Рубин (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Вшивцев
️️️️
К. Васильев
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Куклев
Замена
Г. Челебадзе
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
В. Комисов
Замена
М. Горелишвили
️️️️
А. Братчули
Замена
Б. Тащи
️️️️
Ф. Смолов
Замена
В. Рыков
️️️️
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Рубин (мол)
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
64
Георгий Челебадзе
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-5-2
39
Фролов
5
Сергеев
24
Епуряну
24
Шитов
9
Гатагов
17
Комисов
35
Ильин
19
Дуймович
9
Соловьев
26
Отставнов
90
Смолов
3-3-1-3
1
Волкотруб
7
Дойати
51
Братчули
66
Жестоков
25
Ситдиков
55
Куклев
16
Антонюк
10
Джалилов
25
Васильев
25
Уридия
15
Гаппаров
24
Епуряну
44
Рыков
44
Рыков
24
Епуряну
90
Смолов
80
Тащи
80
Тащи
90
Смолов
51
Братчули
24
Горелишвили
24
Горелишвили
51
Братчули
10
Джалилов
64
Челебадзе
64
Челебадзе
10
Джалилов
55
Куклев
4
Аскаров
4
Аскаров
55
Куклев
25
Васильев
23
Вшивцев
23
Вшивцев
25
Васильев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Рубин (мол)
77
Игорь Хохлов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
88
Олег Валов
ЦП
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
77
Игорь Хохлов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
88
Олег Валов
ЦП
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Динамо (мол) - Рубин (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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