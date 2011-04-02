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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Рубин (мол)
Анжи (мол) - Рубин (мол): обзор матча 02 апреля 2011
Анжи (мол)
02.04.2011, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
0 : 3
Завершен
Рубин (мол)
30'
В. Оразсахедов
62'
М. Горелишвили
83'
А. Джалилов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Рубин (мол)
Замена
Д. Волкотруб
️️️️
Ю. Нестеренко
Замена
Г. Алданов
️️️️
В. Кузьмичев
Замена
Ю. Удунян
️️️️
М. Курбанов
Замена
М. Гамидов
️️️️
Г. Илуридзе
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Джалилов
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Уридия
Замена
М. Славов
️️️️
А. Прудников
ГОЛ! 0:2!
М. Горелишвили
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
Ш. Мирзаев
Пенальти не реализован!
Г. Илуридзе
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Игонин
Желтая карточка
А. Антонюк
Замена
А. Антонюк
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
М. Дойати
️️️️
К. Васильев
Замена
А. Братчули
️️️️
П. Умарбаев
Замена
М. Горелишвили
️️️️
А. Аскаров
Замена
А. Гаппаров
️️️️
С. Кверквелия
Желтая карточка
А. Джалилов
ГОЛ! 0:1!
В. Оразсахедов
Желтая карточка
П. Умарбаев
Желтая карточка
К. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
22
Мирослав Славов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
4-3-3
26
Джиоев
44
Курбанов
4
Игонин
15
Гусейнов
75
Ибрагимгаджиев
17
Мирзабеков
28
Кузьмичев
17
Мухаммад
21
Илуридзе
89
Прудников
92
Мирзаев
4-1-2-3
1
Нестеренко
3
Джалилов
66
Жестоков
4
Кверквелия
4
Аскаров
25
Ситдиков
39
Умарбаев
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Уридия
25
Васильев
92
Мирзаев
47
Джангишиев
47
Джангишиев
92
Мирзаев
21
Илуридзе
38
Гамидов
38
Гамидов
21
Илуридзе
44
Курбанов
44
Удунян
44
Удунян
44
Курбанов
28
Кузьмичев
34
Алданов
34
Алданов
28
Кузьмичев
4
Игонин
13
Иванов
13
Иванов
4
Игонин
89
Прудников
22
Славов
22
Славов
89
Прудников
4
Аскаров
24
Горелишвили
24
Горелишвили
4
Аскаров
25
Уридия
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Уридия
4
Кверквелия
15
Гаппаров
15
Гаппаров
4
Кверквелия
39
Умарбаев
51
Братчули
51
Братчули
39
Умарбаев
25
Васильев
7
Дойати
7
Дойати
25
Васильев
1
Нестеренко
1
Волкотруб
1
Волкотруб
1
Нестеренко
19
Оразсахедов
16
Антонюк
16
Антонюк
19
Оразсахедов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Рубин (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Анжи (мол) - Рубин (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
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Анжи (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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