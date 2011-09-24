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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Локомотив (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 сентября 2011
Локомотив (мол)
24.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 0
Завершен
Рубин (мол)
19'
Н. Дубчак
26'
Д. Полоз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Рубин (мол)
Замена
М. Борисов
️️️️
В. Подберезкин
+2
Замена
Н. Лапин
️️️️
Н. Дубчак
Замена
Н. Калинский
️️️️
Д. Полоз
Замена
А. Маренич
️️️️
Р. Быков
Замена
А. Аскаров
️️️️
М. Жестоков
Замена
П. Хартияди
️️️️
А. Минченков
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
И. Голбан
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Желтая карточка
С. Зуйков
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Антонюк
Замена
М. Уридия
️️️️
Н. Лобанов
Замена
А. Куклев
️️️️
И. Джалилов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Братчули
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
Н. Дубчак
Пас отдал
А. Минченков
19'
15'
Желтая карточка
А. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
3
Михаил Борисов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
71
Александр Маренич
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
Рубин (мол)
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
55
Артем Куклев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
3-4-2-1
52
Боданов
11
Павлов
22
Голбан
23
Зуйков
8
Закускин
14
Цвейба
92
Подберезкин
88
Быков
7
Полоз
7
Дубчак
10
Минченков
4-1-3-1-1
1
Волкотруб
3
Джалилов
7
Дойати
66
Жестоков
51
Братчули
24
Горелишвили
25
Ситдиков
57
Лобанов
16
Антонюк
10
Джалилов
19
Оразсахедов
92
Подберезкин
3
Борисов
3
Борисов
92
Подберезкин
10
Минченков
24
Хартияди
24
Хартияди
10
Минченков
22
Голбан
93
Бурнаш
93
Бурнаш
22
Голбан
7
Дубчак
9
Лапин
9
Лапин
7
Дубчак
88
Быков
71
Маренич
71
Маренич
88
Быков
7
Полоз
78
Калинский
78
Калинский
7
Полоз
51
Братчули
39
Умарбаев
39
Умарбаев
51
Братчули
3
Джалилов
55
Куклев
55
Куклев
3
Джалилов
57
Лобанов
25
Уридия
25
Уридия
57
Лобанов
16
Антонюк
25
Васильев
25
Васильев
16
Антонюк
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
66
Жестоков
4
Аскаров
4
Аскаров
66
Жестоков
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Рубин (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Рубин (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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