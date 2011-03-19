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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Рубин (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 19 марта 2011
Рубин (мол)
19.03.2011, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
21'
И. Джалилов
40'
М. Уридия
77'
А. Братчули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Замена
Д. Кадиев
️️️️
С. Эльгаджиев
ГОЛ! 3:0!
А. Братчули
Замена
М. Адамов
️️️️
В. Белозеров
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
М. Уридия
Замена
Ю. Тепишев
️️️️
Б. Умаров
Замена
А. Братчули
️️️️
П. Умарбаев
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
Х. Кадыров
Замена
А. Гаппаров
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
С. Сулейманов
️️️️
А. Эдиев
Замена
С. Кверквелия
️️️️
А. Антонюк
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Дойати
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
Замена
Н. Джабраилов
️️️️
Б. Усманов
ГОЛ! 1:0!
И. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
88
Степан Сикач
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
63
Вадим Белозеров
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
71
Сайд-Магомед Сулейманов
ЦП
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
4-2-2-2
1
Арлаускис
7
Дойати
4
Аскаров
66
Жестоков
3
Джалилов
25
Ситдиков
16
Антонюк
10
Джалилов
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
25
Уридия
4-3-2
32
Солтаев
98
Умаров
4
Тагилов
37
Эдиев
36
Адаев
77
Тембулатов
20
Усманов
63
Белозеров
10
Кадыров
38
Эльгаджиев
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
15
Гаппаров
19
Оразсахедов
25
Уридия
95
Прокопенко
95
Прокопенко
25
Уридия
7
Дойати
25
Васильев
25
Васильев
7
Дойати
39
Умарбаев
51
Братчули
51
Братчули
39
Умарбаев
16
Антонюк
4
Кверквелия
4
Кверквелия
16
Антонюк
10
Кадыров
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
10
Кадыров
37
Эдиев
71
Сулейманов
71
Сулейманов
37
Эдиев
98
Умаров
35
Тепишев
35
Тепишев
98
Умаров
20
Усманов
80
Джабраилов
80
Джабраилов
20
Усманов
63
Белозеров
61
Адамов
61
Адамов
63
Белозеров
38
Эльгаджиев
44
Кадиев
44
Кадиев
38
Эльгаджиев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Рубин (мол) - Ахмат (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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