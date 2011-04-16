Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
ЦСКА (мол) - Рубин (мол): обзор матча 16 апреля 2011
ЦСКА (мол)
16.04.2011, суббота, 00:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
55'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
С. Ревякин
Вторая желтая
Б. Хадарцев
Замена
В. Исупов
️️️️
С. Ревякин
Желтая карточка
А. Гаппаров
Желтая карточка
Б. Хадарцев
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Братчули
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
А. Васильев
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Н. Пилиев
Желтая карточка
Г. Засеев
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Е. Иванов
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
А. Аскаров
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
Замена
Г. Засеев
️️️️
А. Попов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
В. Оразсахедов
Желтая карточка
Е. Иванов
Желтая карточка
С. Федотов
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Султонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
3-2-2-2-1
71
Ревякин
20
Полюткин
7
Дроздов
4
Никитин
8
Федотов
22
Тен
17
Васильев
8
Иванов
28
Султонов
18
Попов
92
Кобзарь
4-1-2-2
1
Волкотруб
3
Джалилов
4
Аскаров
4
Кверквелия
51
Братчули
24
Горелишвили
25
Ситдиков
55
Куклев
19
Оразсахедов
25
Уридия
8
Иванов
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
8
Иванов
Пилиев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
Пилиев
71
Ревякин
18
Исупов
18
Исупов
71
Ревякин
92
Кобзарь
5
Пилиев
5
Пилиев
92
Кобзарь
18
Попов
7
Засеев
7
Засеев
18
Попов
28
Султонов
28
Сердеров
28
Сердеров
28
Султонов
17
Васильев
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
17
Васильев
51
Братчули
15
Гаппаров
15
Гаппаров
51
Братчули
4
Аскаров
95
Прокопенко
95
Прокопенко
4
Аскаров
19
Оразсахедов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
19
Оразсахедов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Рубин (мол)
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
Новости команд
Все
ЦСКА (мол)
Рубин (мол)
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
Определился чемпион Молодежной футбольной лиги
30 октября
Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА
24 марта
1
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
25 февраля
ЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
2025.12.10 08:46
2
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+