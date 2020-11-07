|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2021
|1' -79'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|06.01.2021
|77' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|90'
|03.01.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Интер (Милан)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|21.11.2020
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|07.11.2020
|90' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Кальяри (Кальяри)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Кротоне (Кротоне)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Кальяри (Кальяри)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|5:2
|Кальяри (Кальяри)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Лацио (Рим)
|20.09.2020
|46' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)