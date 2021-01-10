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Фабио Писакане
Статистика
Фабио Писакане - статистика
Завершил карьеру
28 января 1986 (40)
#4 | Защитник
178 см | 70 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 0
10.01.2021
Кальяри
1' - 79'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
06.01.2021
Беневенто
77' - 90'
90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1 : 4
03.01.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
23.12.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
20.12.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
16.12.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 3
13.12.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2 : 2
29.11.2020
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 0
21.11.2020
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 0
07.11.2020
Сампдория
90' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3 : 2
31.10.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
4 : 2
25.10.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 3
18.10.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
5 : 2
04.10.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
26.09.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
20.09.2020
Кальяри
46' - 90'
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