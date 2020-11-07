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    Фабио Писакане - статистика

    Защитник
    Имя Фабио
    Фамилия Писакане
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1986 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2021 1' -79' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    06.01.2021 77' -90' Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    90'
    03.01.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:4 Наполи (Неаполь)
    23.12.2020 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    20.12.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Удинезе (Удине)
    16.12.2020 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    13.12.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Интер (Милан)
    29.11.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Специя (Ла Специя)
    21.11.2020 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    07.11.2020 90' -90' Кальяри (Кальяри) 2:0 Сампдория (Генуя)
    31.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    25.10.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 4:2 Кротоне (Кротоне)
    18.10.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Кальяри (Кальяри)
    04.10.2020 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 5:2 Кальяри (Кальяри)
    26.09.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Лацио (Рим)
    20.09.2020 46' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кальяри (Кальяри)
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