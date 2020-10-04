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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 04 октября 2020
Аталанта
04.10.2020, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
5 : 2
Завершен
Кальяри
7'
Л. Муриэль
29'
А. Гомес
37'
М. Пашалич
42'
Д. Сапата
81'
С. Ламмерс
24'
Д. Годин
52'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
Замена
Б. Шутало
️️️️
Х. Луис Паломино
86'
85'
Замена
П. Фараго
️️️️
Г. Цаппа
85'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Д. Годин
85'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 5:2!
С. Ламмерс
Пас отдал
М. Пашалич
81'
78'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Р. Соттиль
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Госенс
74'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Л. Муриэль
74'
66'
Замена
М. Трамони
️️️️
Р. Марин
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
65'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
65'
52'
ГОЛ! 4:2!
Ж. Педро
Пас отдал
Х. Ликояннис
ГОЛ! 4:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Луис Паломино
42'
ГОЛ! 3:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Госенс
37'
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Сапата
29'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Пас отдал
Р. Марин
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Х. Луис Паломино
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
24
Паоло Фараго
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-3-1-3
57
Спортиелло
33
Хатебур
19
Паломино
21
Ромеро
8
Госенс
15
де Рон
6
Джимсити
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
10
Гомес
4-3-3
28
Краньо
4
Цаппа
6
Валюкевич
2
Годин
22
Ликояннис
8
Нандес
18
Марин
26
Рог
9
Жоао Педро
18
Симеоне
23
Соттиль
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
8
Госенс
22
Мохика
22
Мохика
8
Госенс
19
Паломино
44
Шутало
44
Шутало
19
Паломино
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
10
Муриэль
8
Фройлер
8
Фройлер
10
Муриэль
18
Марин
10
Трамони
10
Трамони
18
Марин
2
Годин
24
Клаван
24
Клаван
2
Годин
4
Цаппа
24
Фараго
24
Фараго
4
Цаппа
23
Соттиль
21
Калигара
21
Калигара
23
Соттиль
9
Жоао Педро
30
Паволетти
30
Паволетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Пинна
ЦЗ
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Пинна
ЦЗ
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Аталанта - Кальяри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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