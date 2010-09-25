Гильермо Бурдиссо - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Бурдиссо
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Бурдиссо
|Команда
|Бока Хуниорс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|4:3
|Рома (Рим)
|06.02.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|5:3
|Рома (Рим)
|22.01.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.11.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Рома (Рим)
|30.10.2010
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Рома (Рим)
|16.10.2010
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Рома (Рим)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Интер (Милан)
|22.09.2010
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.09.2010
|33' -90'
|Рома (Рим)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|11.09.2010
|25' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|5:1
|Рома (Рим)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Чезена (Чезена)