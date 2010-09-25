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    Гильермо Бурдиссо - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Бурдиссо
    Команда Бока Хуниорс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Сампдория (Генуя)
    20.02.2011 Был в запасе Дженоа (Генуя) 4:3 Рома (Рим)
    06.02.2011 Был в запасе Интер (Милан) 5:3 Рома (Рим)
    22.01.2011 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    28.11.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:1 Рома (Рим)
    30.10.2010 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Лечче (Лечче)
    24.10.2010 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Рома (Рим)
    16.10.2010 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Дженоа (Генуя)
    03.10.2010 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Рома (Рим)
    25.09.2010 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Интер (Милан)
    22.09.2010 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:1 Рома (Рим)
    19.09.2010 33' -90' Рома (Рим) 2:2 Болонья (Болонья)
    11.09.2010 25' -90' Кальяри (Кальяри) 5:1 Рома (Рим)
    28.08.2010 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Чезена (Чезена)
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