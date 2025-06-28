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Лос-Анджелес Гэлакси
Серджи Роберто
Новости
€ 1,40 млн
Серджи Роберто - новости
Лос-Анджелес Гэлакси
7 февраля 1992 (34), Реус
#6 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Испания
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Фото
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год
2025.06.28 20:09
Фото
Серхи Роберто подписал контракт с новым клубом
2024.08.23 19:43
Фото
Серхи Роберто прибыл на медосмотр для нового клуба
2024.08.23 14:38
Новичок Серии А «Комо» подпишет игроков «Реала», «Ман Сити» и экс-капитана «Барселоны»
2024.08.21 13:58
1
Серхи Роберто расплакался на церемонии прощания с «Барселоной»
2024.08.13 16:16
Фото
Месси обратился к Серхи Роберто, покинувшему «Барселону» после 18 лет в клубе
2024.08.12 20:44
Роберто покинул «Барселону» после 18 лет в клубе
2024.08.11 22:03
4
Экс-капитан «Барселоны» может перейти в «Севилью»
2024.08.11 14:41
Бывший игрок «Барселоны» может перейти в команду Фабрегаса
2024.08.06 08:31
1
Серхи Роберто покинет «Барселону», не дождавшись регистрации от клуба
2024.07.19 11:16
2
Капитан «Барселоны» пропустит ответный матч с «ПСЖ»
2024.04.10 23:36
В «Барселоне» определились с будущим Алонсо и Роберто
2024.04.01 19:30
В Испании раскрыли трансферные планы «Барселоны» на лето
2024.02.07 17:55
4
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
2024.02.05 13:35
Капитан «Барселоны» покинет клуб вслед за Хави
2024.01.28 14:27
1
Примера. «Барселона» победила последнюю команду турнира (3:2), у Роберто дубль
2023.12.20 23:03
3
Стало известно, кто пропустит матч «Барселона» – «Реал»
2023.10.18 16:06
«Барселона» не собирается продлевать контракт с капитаном команды
2023.10.16 09:47
Фото
«Барселона» опубликовала список капитанов команды
2023.07.22 12:50
«Барселона» объявила нового капитана клуба
2023.07.10 17:47
3
Четыре футболиста исключены из заявки «Барселоны»
2023.07.01 15:05
1
Стал известен новый капитан «Барселоны» после ухода Бускетса
2023.05.10 18:25
1
«Ждем его уже сейчас»: футболист «Барселоны» – о возвращении Месси
2023.03.20 12:21
«Барселона» продлила контракт с Роберто. Отступные – 400 миллионов
2023.03.03 17:33
2
Фото
В «Барселоне» обновили список капитанов команды
2022.12.30 18:23
Серхи Роберто: «Поздравил Месси с победой на ЧМ-2022, а он не ответил»
2022.12.28 21:17
1
Роберто: «Моя зарплата в «Барселоне» такая, словно я только что пришел из дубля»
2022.12.28 10:59
2
В «Барселоне» определились, кто станет новым капитаном в случае ухода Бускетса
2022.12.09 13:54
2
«Барселона» хочет продлить контракты с семью футболистами
2022.11.14 19:20
1
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