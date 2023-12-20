Примера. «Барселона» победила последнюю команду турнира (3:2), у Роберто дубль

«Барселона» в 18-м туре Примеры оказалась сильнее «Альмерии». Победным стал гол воспитанника каталонцев Серхи Роберто. У него дубль.

Команда Хави отстает от первого места на шесть очков. «Альмерия» идет последней.

Испания. Примера. 18-й тур

Барселона – Альмерия – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Рафинья, 33; 1:1 – Баптистао, 41; 2:1 – Роберто, 60; 2:2 – Гонсалес, 71; 3:2 – Роберто, 83.

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