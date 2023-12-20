Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Примера. «Барселона» победила последнюю команду турнира (3:2), у Роберто дубль

    Примера. «Барселона» победила последнюю команду турнира (3:2), у Роберто дубль

    «Барселона» в 18-м туре Примеры оказалась сильнее «Альмерии». Победным стал гол воспитанника каталонцев Серхи Роберто. У него дубль.

    Команда Хави отстает от первого места на шесть очков. «Альмерия» идет последней.

    Испания. Примера. 18-й тур

    Барселона – Альмерия – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рафинья, 33; 1:1 – Баптистао, 41; 2:1 – Роберто, 60; 2:2 – Гонсалес, 71; 3:2 – Роберто, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
    Стали известны премиальные «Рубина» за победу над «Барселоной»
    Основной полузащитник «Барсы» выбыл на несколько недель
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2023 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      kolomjazhski 6 минут назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2627

      Айболид 2 часа назад

      По угловым 11:0 кажется , матч не смотрел ,но видимо преимущество Барсы было тотальным . И 3:2 ? Чё там у них за оборона ? Или они всей командой на половине поля Альмерии тусили ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3876

      CSKA57 2 часа назад

      А такое впечатление, что играли с первой командой... Игра у Барсы некудышняя!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+