Капитан «Барселоны» покинет клуб вслед за Хави

Серхи Роберто, вероятнее всего, проводит последний сезон в составе «Барселоны».

31-летний футболист должен уйти по окончании сезона, когда истечет его контракт с каталонским клубом.

«Барса» не хочет продлевать игрока, чье присутствие в команде по большей части объяснялось симпатиями главного тренера Хави, покидающего свой пост летом.