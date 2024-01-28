Капитан «Барселоны» покинет клуб вслед за Хави

Серхи Роберто, вероятнее всего, проводит последний сезон в составе «Барселоны».
31-летний футболист должен уйти по окончании сезона, когда истечет его контракт с каталонским клубом.
«Барса» не хочет продлевать игрока, чье присутствие в команде по большей части объяснялось симпатиями главного тренера Хави, покидающего свой пост летом.
- Роберто – воспитанник и действующий капитан «Барселоны».
- Он в системе клуба с 2006 года, за основу дебютировал в ноябре 2010-го.
- В этом сезоне хавбек провел 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.