Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Капитан «Барселоны» покинет клуб вслед за Хави

    Серхи Роберто, вероятнее всего, проводит последний сезон в составе «Барселоны».

    31-летний футболист должен уйти по окончании сезона, когда истечет его контракт с каталонским клубом.

    «Барса» не хочет продлевать игрока, чье присутствие в команде по большей части объяснялось симпатиями главного тренера Хави, покидающего свой пост летом.

    • Роберто – воспитанник и действующий капитан «Барселоны».
    • Он в системе клуба с 2006 года, за основу дебютировал в ноябре 2010-го.
    • В этом сезоне хавбек провел 14 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

    Новости по теме
    Реакция Уткина на решение Клоппа и Хави уйти в отставку по окончании сезона 1
    «Барселона» рассматривает пять тренеров на замену Хави 2
    Хави ответил, останется ли он в «Барселоне» в случае победы в ЛЧ 2
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+