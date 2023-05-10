Стал известен новый капитан «Барселоны» после ухода Бускетса

Хаххахаахахах, этот капитан не может место себе в старте выбить
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном клуба после ухода полузащитника Серхио Бускетса, сообщает AS.
Его вице-капитаном станет защитник Жорди Альба.
- Бускетс был в системе клуба с 2005 года.
- Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
- Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.
- Бускетс с «Барселоной» 8 раз брал Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
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