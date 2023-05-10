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    • Стал известен новый капитан «Барселоны» после ухода Бускетса

    Стал известен новый капитан «Барселоны» после ухода Бускетса

    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном клуба после ухода полузащитника Серхио Бускетса, сообщает AS.

    Его вице-капитаном станет защитник Жорди Альба.

    • Бускетс был в системе клуба с 2005 года.
    • Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
    • Игрок провел за каталонцев 719 матчей, забил 18 голов, сделал 45 ассистов.
    • Бускетс с «Барселоной» 8 раз брал Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14474

      Skull_Boy 2 часа назад

      Хаххахаахахах, этот капитан не может место себе в старте выбить

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