В «Барселоне» определились, кто станет новым капитаном в случае ухода Бускетса

Следующим летом у «Барселоны» может появиться новый капитан.

По информации ARA, в случае ухода Серхио Бускетса из клуба следующим летом капитаном «Барсы» станет Серхи Роберто.

Роберто – третий капитан клуба на этот сезон после Бускетса и Жерара Пике, который уже завершил карьеру.

Серхи провел 12 матчах за «Барсу» в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Роберто – воспитанник «Барселоны».

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