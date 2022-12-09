В «Барселоне» определились, кто станет новым капитаном в случае ухода Бускетса

Альба может или по количеству матчей уступает, а может тоже уйдёт
Следующим летом у «Барселоны» может появиться новый капитан.
По информации ARA, в случае ухода Серхио Бускетса из клуба следующим летом капитаном «Барсы» станет Серхи Роберто.
Роберто – третий капитан клуба на этот сезон после Бускетса и Жерара Пике, который уже завершил карьеру.
- Серхи провел 12 матчах за «Барсу» в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
- Роберто – воспитанник «Барселоны».
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