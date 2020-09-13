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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Серджи Роберто
Статистика
€ 1,40 млн
Серджи Роберто - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
7 февраля 1992 (34), Реус
#6 | Полузащитник
177 см | 70 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 89'
89'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
55' - 90'
74'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
56' - 90'
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 89'
89'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
55' - 90'
74'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
56' - 90'
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