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    • Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца

    Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вернулся к тренировкам в общей группе. По данным As, клуб хочет задействовать голкипера в играх как можно раньше.

    Все указывает на то, что тер Стеген попадет в стартовый состав «Барселоны» на домашний матч против «Гранады» 11 февраля в 24-м туре чемпионата Испании, который состоится 11 февраля.

    Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться нападающий Рафинья Диас и полузащитник Серхи Роберто.

    • Тер Стеген не играл с 12 ноября из-за болей в спине.
    • В декабре он перенес операцию.

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    Источник: As

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    05.02.2024 13:35
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