Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген вернулся к тренировкам в общей группе. По данным As, клуб хочет задействовать голкипера в играх как можно раньше.

Все указывает на то, что тер Стеген попадет в стартовый состав «Барселоны» на домашний матч против «Гранады» 11 февраля в 24-м туре чемпионата Испании, который состоится 11 февраля.

Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться нападающий Рафинья Диас и полузащитник Серхи Роберто.