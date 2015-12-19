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Томас Аяссе
Статистика
Томас Аяссе - статистика
Завершил карьеру
17 февраля 1987 (39), Тулуза
#4 | Полузащитник
183 см | 76 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
14
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
0 : 0
19.12.2015
Монако
83' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 1
12.12.2015
Бастия
44' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 3
02.12.2015
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
4 : 1
28.11.2015
Труа
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1 : 1
21.11.2015
Лилль
1' - 59'
17'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
0 : 1
31.10.2015
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бордо
1 : 0
25.10.2015
Труа
1' - 90'
23'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0 : 1
03.10.2015
Генгам
1' - 85'
56'
85'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 1
26.09.2015
Труа
1' - 65'
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
0 : 1
23.09.2015
Сент-Этьен
1' - 77'
13, 13'
50'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 0
19.09.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
6 : 0
23.08.2015
Труа
1' - 68'
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3 : 3
15.08.2015
Ницца
1' - 70'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
08.08.2015
Газелек
1' - 90'
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